Jonas Vingegaard si è ritirato dal Tour de France 2026 dopo una caduta a 21 chilometri dal traguardo della quindicesima tappa. Il corridore ha riportato ferite che richiedono un intervento chirurgico. Il referto medico conferma la necessità di un’operazione per le lesioni subite. Al momento non sono stati forniti dettagli sulle condizioni specifiche di Vingegaard o sulla tempistica dell’intervento.

Jonas Vingegaard si è ritirato dal Tour de France 2026 in seguito a una dolorosa caduta avvenuta quando mancavano ventuno chilometri al traguardo della quindicesima tappa. I suoi compagni del Team Visma Lease a Bike stavano lavorando in vista della salita conclusiva, il fuoriclasse danese si trovava nelle prime cinque posizioni e durante una curva verso destra è scivolato a terra, andando a picchiare la spalla destra contro un marciapiedi. Il due volte vincitore della Grande Boucle (2022 e 2023) occupava il secondo posto in classifica generale con un distacco di 4’30” dallo sloveno Tadej Pogacar, il quale ha già messo una seria ipoteca sul suo quinto sigillo nella corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Come sta Jonas Vingegaard? Il referto medico dopo il ritiro al Tour de France: servirà l’operazione

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Jonas Vingegaard Expresses Frustration During Tour de France 2026 Stage 5

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Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, i primi due della classifica generale del Tour de France, sono stati svegliati nel cuore della scorsa notte per un controllo antidoping a sorpresa prima della prima tappa di montagna sulle Alpi, come hanno raccontato i due c x.com

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