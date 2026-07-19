Lele Adani, figura centrale delle telecronache dei Mondiali, ha risposto alle critiche in un’intervista al Corriere della Sera. Dopo le polemiche per la sua copertura della partita tra Inghilterra e Argentina, ha dichiarato di essere consapevole di essere un personaggio divisivo. Non sono state fornite ulteriori dichiarazioni o dettagli sulle sue risposte alle accuse.

Lo si può adorare o detestare, ma è impossibile ignorarlo: Lele Adani è stato il personaggio televisivo di questi Mondiali. Dopo le polemiche esplose per la sua telecronaca di Inghilterra-Argentina, l’ex difensore risponde ai critici in un’intervista al Corriere della Sera. E non arretra di un centimetro. La difesa dell’enfasi. Adani rivendica la sua cifra, quella che a molti dà fastidio e ad altri fa vivere il calcio: “Credo sia giusto che non piaccia a tutti. Però come si fa a non farsi trasportare da tutto questo? Penso sia impossibile raccontarlo in modo diverso. Tutto quello che ho detto in telecronaca mi è venuto spontaneo, perché io penso al destino, al fatto che a volte ci sono segni molto più grandi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - “Come si fa a non farsi trasportare?”: Adani risponde a chi lo critica per le telecronache dei Mondiali

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Adani: «Credo che sia giusto che non piaccia a tutti. Però come si fa a non farsi trasportare da tutto questo?»Lele Adani ha commentato che non è possibile piacere a tutti e ha aggiunto che è difficile non lasciarsi coinvolgere dall’atmosfera dei Mondiali.

Lele Adani criticato per le telecronache ai Mondiali replica alle accuse: "Urlo spontaneo, non esagero"Lele Adani ha risposto alle critiche ricevute per il suo stile durante le telecronache dei Mondiali, definendolo spontaneo e naturale.

Temi più discussi: Lele Adani: Nessun copione, quando urlo sono spontaneo: penso al destino e mi commuovo. Non posso piacere a tutti. Stasera griderò meno? Se Messi farà un po' meno; Lele Adani diventa un caso: urla e show per l'Argentina. E divide gli esperti: È un disturbatore, No, un visionario; Adani, l’uomo che ha trasformato la Rai in Tele Buenos Aires; Lele Adani dopo le polemiche, l'idea di urlare un po' meno alla finale dei Mondiali. I messaggi privati e le critiche: Tra gli adulti c'è frustrazione.

Ma Adani è imbarazzante ma dategli un calmante sta per farsi venire un infarto #InghilterraArgentina x.com

Lele Adani risponde alle critiche: Le mie telecronache ai Mondiali? Come si fa a non farsi trasportare?La seconda voce della Rai, nel mirino di critici e appassionati: Ho migliaia di messaggi di ragazzi che mi dicono: continua così, ci fai vivere un sogno. msn.com

Adani difende le sue telecronache: Con Messi impossibile non farsi trasportare. E non voglio cambiareLe telecronache di Daniele Adani hanno fatto discutere per tutto il Mondiale, soprattutto durante le partite dell’Argentina. tuttomercatoweb.com