Come si fa a non farsi trasportare? | Adani risponde a chi lo critica per le telecronache dei Mondiali
Lele Adani, figura centrale delle telecronache dei Mondiali, ha risposto alle critiche in un’intervista al Corriere della Sera. Dopo le polemiche per la sua copertura della partita tra Inghilterra e Argentina, ha dichiarato di essere consapevole di essere un personaggio divisivo. Non sono state fornite ulteriori dichiarazioni o dettagli sulle sue risposte alle accuse.
Lo si può adorare o detestare, ma è impossibile ignorarlo: Lele Adani è stato il personaggio televisivo di questi Mondiali. Dopo le polemiche esplose per la sua telecronaca di Inghilterra-Argentina, l’ex difensore risponde ai critici in un’intervista al Corriere della Sera. E non arretra di un centimetro. La difesa dell’enfasi. Adani rivendica la sua cifra, quella che a molti dà fastidio e ad altri fa vivere il calcio: “Credo sia giusto che non piaccia a tutti. Però come si fa a non farsi trasportare da tutto questo? Penso sia impossibile raccontarlo in modo diverso. Tutto quello che ho detto in telecronaca mi è venuto spontaneo, perché io penso al destino, al fatto che a volte ci sono segni molto più grandi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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Adani: «Credo che sia giusto che non piaccia a tutti. Però come si fa a non farsi trasportare da tutto questo?»Lele Adani ha commentato che non è possibile piacere a tutti e ha aggiunto che è difficile non lasciarsi coinvolgere dall’atmosfera dei Mondiali.
Lele Adani criticato per le telecronache ai Mondiali replica alle accuse: "Urlo spontaneo, non esagero"Lele Adani ha risposto alle critiche ricevute per il suo stile durante le telecronache dei Mondiali, definendolo spontaneo e naturale.
Temi più discussi: Lele Adani: Nessun copione, quando urlo sono spontaneo: penso al destino e mi commuovo. Non posso piacere a tutti. Stasera griderò meno? Se Messi farà un po' meno; Lele Adani diventa un caso: urla e show per l'Argentina. E divide gli esperti: È un disturbatore, No, un visionario; Adani, l’uomo che ha trasformato la Rai in Tele Buenos Aires; Lele Adani dopo le polemiche, l'idea di urlare un po' meno alla finale dei Mondiali. I messaggi privati e le critiche: Tra gli adulti c'è frustrazione.
Come si fa a non farsi trasportare?: Adani risponde a chi lo critica per le telecronache dei Mondiali È stato il vero tormentone italiano di questo Mondiale: c'è chi lo ama e chi non lo sopporta. Ora la seconda voce della Rai replica ai detrattori con un'intervista i facebook
Ma Adani è imbarazzante ma dategli un calmante sta per farsi venire un infarto #InghilterraArgentina x.com
Lele Adani risponde alle critiche: Le mie telecronache ai Mondiali? Come si fa a non farsi trasportare?La seconda voce della Rai, nel mirino di critici e appassionati: Ho migliaia di messaggi di ragazzi che mi dicono: continua così, ci fai vivere un sogno. msn.com
Adani difende le sue telecronache: Con Messi impossibile non farsi trasportare. E non voglio cambiareLe telecronache di Daniele Adani hanno fatto discutere per tutto il Mondiale, soprattutto durante le partite dell’Argentina. tuttomercatoweb.com