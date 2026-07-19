La bodycare si sta affermando come un rituale di bellezza quotidiano durante l’estate, superando le pratiche rapide di una semplice crema idratante. I nuovi trend includono prodotti specifici per diverse esigenze della pelle, come scrub esfolianti e oli nutrienti, disponibili in molte linee di cosmetici. L’attenzione si concentra su trattamenti più mirati e di qualità, con formulazioni più naturali e performanti. Le routine si stanno evolvendo verso un’attenzione più consapevole e regolare, anche durante i mesi più caldi.

I tempi in cui il massimo sforzo, sul tema “cura del corpo”, era rappresentato appena da una frettolosa passata di crema idratante casuale, giusto dopo la doccia, poco prima di infilare i sandali, possono considerarsi ufficialmente finiti. Questa estate la bodycare ha ufficialmente deciso di fare il grande salto, trasformandosi da banale necessità post-vacanze ad un rituale olistico — e super chic — a cui nessuno è più disposto a rinunciare. È stato il fenomeno della skinification ad abbattere definitivamente i confini tra viso e corpo, estendendo ingredienti attivi nobili e formule sofisticate ad ogni centimetro di pelle. Ma non si tratta puramente di vanità estiva, perché dietro a questo beauty trend si nasconde una vera e propria rivoluzione nel modo in cui interpretiamo il nostro benessere. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Come e perché la bodycare sta diventando il rituale di bellezza irrinunciabile di questa estate: i nuovi trend e i prodotti da provare adesso

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