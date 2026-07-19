La Classifica Radio elaborata da Earone sulla settimana numero 29 del 2026, ha un podio tutto italiano, sul quale troviamo i Pinguini Tattici Nucleari, Merk & Kremont e Samurai Jay. Ad aprire la top ten è Buona Domenica di Sayf, che sale dalla #15 alla #10. Pubblicato il 1 maggio, il brano che segue il successo della sanremese Tu Mi Piaci Tanto, aveva raggiunto la vetta della classifica nella week22. Bossa Nostra di Gaia, scende dalla #7 alla #9. Un intreccio di ritmi e suggestioni che rendono omaggio al mondo brasiliano restituendo un suono vivo, solare e in continua evoluzione. Classifica Radio, Samurai Jay è sul podio con i Pinguini Tattici Nucleari. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Classifica Radio, i Pinguini Tattici Nucleari ritornano in vetta con “Sorry Scusa Lo Siento”

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Pinguini Tattici Nucleari - Sorry Scusa Lo Siento

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