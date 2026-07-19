Classifica Album Anna spodesta Madonna e debutta al primo posto con Million Dollar Babe
Anna debutta al primo posto con l’album “Million Dollar Babe”, spodestando Madonna dalla testa della classifica. La classifica settimanale, stilata da Fimi e Niq, riguarda la settimana numero 29 del 2026. Sul podio ci sono anche Ultimo e i Rolling Stones. Anna conquista la vetta, mentre Madonna scende di posizione. La classifica si basa sui dati di vendita e streaming della settimana.
La Classifica Album stilata da Fimi e Niq con i dati della settimana numero 29 del 2026, hanno podio nel quale si sono insediati insieme ad Ultimo, anche Anna ed i Rolling Stones. Alla #10 troviamo in discesa dalla #8, Dio Lo Sa di Geolier: il terzo lavoro in studio del rapper di Scampia aveva esordio al numero uno della chart, mantenendo la vetta per tre settimane consecutive, per poi ritornare sul gradino più alto del podio nel mese di novembre dello stesso anno, quando veniva pubblicata la riedizione Dio Lo Sa – Atto II. Dopo il debutto alla #1, Madonna scivola alla #9 con Confessions II. Il quindicesimo capitolo discografico della Regina... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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