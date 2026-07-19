classifica album anna spodesta madonna e debutta al primo posto con million dollar babe

Notizia in breve

Anna debutta al primo posto con l’album “Million Dollar Babe”, spodestando Madonna dalla testa della classifica. La classifica settimanale, stilata da Fimi e Niq, riguarda la settimana numero 29 del 2026. Sul podio ci sono anche Ultimo e i Rolling Stones. Anna conquista la vetta, mentre Madonna scende di posizione. La classifica si basa sui dati di vendita e streaming della settimana.