Dal 10 al 16 luglio 2026, il secondo album di Anna, “Million Dollar Babe”, si trova in vetta alla classifica FIMI, occupando la prima posizione sia tra gli album più venduti che negli ascolti streaming. La cantante si posiziona davanti a tutti, con il suo nuovo lavoro che ottiene subito successo. La classifica raccoglie i dati delle vendite di album e degli ascolti in streaming durante la settimana indicata.

Million Dollar Babe, il secondo album di Anna, fa subito centro e conquista la posizione numero 1 della Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming dal 10 al 16 luglio 2026. La rapper avanza inoltre alla #4 dei singoli con White Girl Wasted, ma lì il primato è ancora una volta di Fred De Palma, Anitta & Emis Killa con La testa gira. Di seguito tutti gli aggiornamenti. Classifica FIMI – I singoli. Nella chart singoli, restano invariate le prime tre posizioni. Dopo La testa gira di Fred De Palma, Anitta & Emis Killa, al vertice per la seconda settimana consecutiva, ci sono ancora Samurai Jay con Ossessione e Canzone d’amore di Geolier. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Classifica FIMI dal 10 al 16 luglio 2026, Anna subito prima negli album con “Million Dollar Babe”

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IL RITORNO DI ANNA PEPE! IL NUOVO ALBUM MILLION DOLLAR BABE E LA NUOVA CANZONE WHITE GIRL WASTED!

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