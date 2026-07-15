L'Unione Sindacale Italiana Marina ha respinto il rinnovo del contratto militare, definendo gli aumenti salariali insufficienti e senza risposte su previdenza e dignità del personale. L’organizzazione denuncia che gli incrementi non coprono l’aumento del costo della vita e che le indennità operative sono ferme da oltre un anno. La decisione arriva dopo il mancato accordo tra le parti, con il sindacato che critica le proposte avanzate dalle autorità.

L’Unione Sindacale Italiana Marina boccia l’accordo e denuncia: “Incrementi lontani dal costo della vita, indennità operative ferme da oltre vent’anni e promesse non mantenute” L’ Unione Sindacale Italiana Marina (USIM) esprime contrarietà al rinnovo del contratto del personale militare e annuncia il proprio no all’accordo, ritenuto insufficiente rispetto alle esigenze economiche e professionali del comparto. Secondo USIM, il rinnovo riproporrebbe un modello già visto in passato, caratterizzato da interventi frammentati e aumenti ritenuti insufficienti. Il sindacato utilizza la metafora dei piccioni in piazza, costretti a contendersi pochi granelli di cibo, per descrivere quello che definisce un meccanismo volto a dividere il personale invece di affrontare le questioni strutturali. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Contratto militari, USIM dice no al rinnovo: “Aumenti insufficienti e nessuna risposta su previdenza e dignità del personale”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Rinnovo contratto scuola 2025-2027: aumenti medi del 5,39% e bonus una tantum di 110 euro per il personale ATAIl Consiglio dei Ministri ha approvato la firma definitiva del rinnovo del contratto del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2025-2027.

Contratto Difesa e Sicurezza 2025-2027, USMIA: “Risorse insufficienti per i militari”Il 27 maggio 2026, USMIA Esercito ha partecipato a un incontro presso la Presidenza per discutere del contratto per la difesa e la sicurezza...