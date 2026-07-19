Citti scostumati in centro Facebook cerca i genitori e trova Napoli

Da lortica.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Su Facebook, alcuni utenti si sono scambiati commenti offensivi e scurrili in centro città. La piattaforma ha attivato strumenti per rintracciare i genitori di minori coinvolti in comportamenti discutibili. Nel corso delle analisi, sono stati individuati riferimenti alla città di Napoli. La redazione dell’Ortica monitora periodicamente i gruppi locali per documentare le conversazioni e le dinamiche online che coinvolgono la comunità.

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Ogni tanto la redazione dell’Ortica entra nei gruppi Facebook aretini per osservare da vicino i dibattiti che animano la città. Non per stabilire chi abbia ragione, ma per raccontare come un problema reale riesca a trasformarsi, commento dopo commento, in uno specchio perfetto degli umori aretini. Oggi è toccato al gruppo “Sei di Arezzo se.”, dove un utente ha raccontato di aver assistito in centro a una scena definita grave. Secondo quanto riportato nel post, alcuni gruppi di ragazzini entrerebbero nei negozi, disturbando, danneggiando oggetti, rubando e insultando i commessi. In particolare, una lavoratrice sarebbe stata pesantemente offesa dopo aver provato a richiamare i giovani. 🔗 Leggi su Lortica.it

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