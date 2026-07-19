citti scostumati in centro facebook cerca i genitori e trova napoli

Notizia in breve

Su Facebook, alcuni utenti si sono scambiati commenti offensivi e scurrili in centro città. La piattaforma ha attivato strumenti per rintracciare i genitori di minori coinvolti in comportamenti discutibili. Nel corso delle analisi, sono stati individuati riferimenti alla città di Napoli. La redazione dell’Ortica monitora periodicamente i gruppi locali per documentare le conversazioni e le dinamiche online che coinvolgono la comunità.