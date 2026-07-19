Cinzia TH Torrini torna in televisione con il nuovo progetto “Madre Terra – Il Segreto delle Origini”. La regista, nota per aver lavorato su “Elisa di Rivombrosa”, firma questa produzione per Mediaset. La serie è stata annunciata come un nuovo melò, senza ulteriori dettagli sulla trama o il cast. La produzione è in fase di sviluppo e non sono stati rivelati ancora i tempi di messa in onda.

Dopo aver fatto sognare milioni di telespettatori con le vicende di Elisa di Rivombrosa, Cinzia TH Torrini è pronta a firmare un nuovo melò Mediaset. Sono infatti iniziate le riprese di Madre Terra – Il Segreto delle Origini, la nuova serie, in onda prossimamente su Canale 5, con protagonisti Elda Pardo e Cristiano Caccamo e diretta dalla regista toscana. Prodotta da RTI e Aurora TV, Madre Terra segue le vicende di Caterina (Elda Pardo), una scienziata cresciuta in Germania che torna in Calabria, dopo tanti anni, per guidare una sperimentazione su un farmaco antitumorale a base di bergamotto, considerato innovativo. Nel corso degli episodi, il viaggio di lavoro della donna si trasformerà però in un percorso personale che la spingerà a voler fare luce sulle sue origini. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Segui gli aggiornamenti su Mediaset.

© Davidemaggio.it - Cinzia TH Torrini torna a Mediaset con Madre Terra – Il Segreto delle Origini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Madre Terra – Il Segreto delle Origini, iniziate le riprese: cast e trama della nuova serie di Canale 5

Leggi anche: Fiction Mediaset 2026 e 2027: da ‘Alex Bravo’ con Bocci a ‘Madre Terra’ con Cristiano Caccamo. La guida completa

Temi più discussi: Madre Terra - Il Segreto delle Origini, iniziate le riprese della nuova serie; Canale 5, iniziate le riprese di Madre Terra - Il segreto delle origini regia di Cinzia TH Torrini; Pier Silvio Berlusconi presenta la nuova stagione Mediaset 2026-2027; Madre Terra – Il segreto delle origini: uscita, cast, trama e streaming.

Sono iniziate le riprese di Madre Terra - il Segreto delle Origini, la nuova serie di Canale 5 che segna il ritorno alla fiction Mediaset di Cinzia TH Torrini, dopo aver fatto sognare milioni di spettatori con Elisa di Rivombrosa #MadreTerra #Fiction #AscoltiTv x.com

Madre Terra – Il segreto delle origini: al via le riprese della nuova serie Canale 5Sono ufficialmente iniziate le riprese di Madre Terra – Il segreto delle origini, la nuova serie di Canale 5 prodotta da RTI e Aurora TV (Banijay). tvserial.it

Madre Terra – Il Segreto delle Origini, iniziate le riprese cast e trama della nuova serie di Canale 5Sono ufficialmente iniziate le riprese di Madre Terra – Il Segreto delle Origini, la nuova serie tv targata Canale 5 prodotta da RTI e Aurora Tv Banijay. Il progetto segna il ritorno di Cinzia Th ... ilsipontino.net