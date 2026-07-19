Cinema sotto le stelle in città Da domani a Villa Baldi Papini

Da domani, 20 luglio, Villa Baldi Papini riapre per una rassegna di cinema all’aperto che durerà fino al 3 settembre. La programmazione include film di grandi autori internazionali e classici, rivolti a diversi pubblici. L’ingresso costa 3 euro. L’evento si svolgerà tutte le sere, con proiezioni sotto le stelle. La struttura sarà aperta ogni sera, con spettacoli programmati fino all’inizio di settembre.

Villa Baldi Papini riapre le porte per ospitare una nuova idea di cinema all’aperto. Da domani, lunedì 20 luglio e fino al 3 settembre la proposta ospiterà grandi autori internazionali e classici, rivolgendosi a pubblici diversi e con biglietto al prezzo contenuto di 3.50 euro. La programmazione, curata da Manifatture Digitali Cinema di Fondazione Sistema Toscana con allestimento tecnico affidato a Quelli dell’Alfieri, prevede precisi filoni su alcuni giorni della settimana: ogni venerdì letteratura e cinema a celebrare il titolo di Pistoia Capitale Italiana del Libro con il ciclo "Dal libro al film- Tratto da.", vedi Albert Camus con "Lo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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