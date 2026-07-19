Una frana nella contea di Pengshui, nell’area di Chongqing, ha causato la morte di almeno otto persone e ha disperso 34 individui. Le operazioni di soccorso sono in corso tra le macerie, con squadre che cercano di trovare eventuali sopravvissuti. Non sono stati ancora forniti dettagli sulle cause dell'evento o sul numero di persone estratte vive. La frana ha interessato una zona abitata, rendendo difficile l’accesso alle aree colpite.

(LaPresse) In Cina, una violenta frana nella contea di Pengshui, nell’area di Chongqing, ha provocato almeno otto morti e lasciato 34 persone disperse. Le operazioni di soccorso sono proseguite tra le difficoltà causate dall’instabilità del terreno e dal rischio di nuovi cedimenti. Secondo i media statali cinesi, una grande quantità di rocce e terra è precipitata da un pendio nella mattinata di venerdì, travolgendo oltre 10 edifici residenziali. I soccorritori hanno estratto vive 10 persone, trasferite successivamente in ospedale, mentre più di 1.100 residenti sono stati evacuati e portati in aree sicure. Nella zona sono stati inviati oltre 8. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cina, frana devastante a Chongqing: le operazioni di soccorso tra le macerie

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Terrifying China Landslide: 8 Dead, Dozens Missing in Chongqing Disaster

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