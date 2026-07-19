Cimas Volley Urbania femminile ha annunciato di essere stata ripescata in serie B2 per la stagione 2026-2027, dopo aver retrocesso nell’ultima stagione. La società biancorossa continuerà quindi a partecipare al campionato di seconda divisione femminile. La notizia è stata comunicata ufficialmente e rappresenta una conferma della presenza della squadra nel massimo campionato regionale. La squadra si prepara a disputare il prossimo campionato con la stessa formazione.

Una bella notizia per la Cimas Volley Urbania femminile che nell’ultima stagione era retrocessa. Le durantine sono state ripescate e quindi la società biancorossa disputerà anche per il prossimo anno il campionato di serie B2 femminile nella stagione sportiva 2026-2027. Il ripescaggio è stato ufficializzato dalla Federazione e consente alla società laniera di mantenere il proprio posto nel panorama nazionale. Il presidente Elsa Rossi ha comunque sempre creduto nella possibilità del ripescaggio, senza mai perdere fiducia e commenta così la bella notizia: "Urbania e il nostro pubblico meritano la Serie B. Abbiamo accettato il verdetto del campo con rispetto, consapevoli che la passata stagione rappresentava per noi la prima esperienza in un campionato nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cimas Volley Urbania, che festa. Durantine ripescate nella B2

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Volley B2 femminile, tanti gli addii delle giocatrici esperte che hanno preferito approdare in team diversi per restare in B1. Vtb, lavori in corso per la nuova avventuraNumerose giocatrici esperte hanno lasciato il team per trasferirsi in altri club di Serie B1.

Volley, storica doppietta per l’Aquila Spilimberghese: supercoppa e promozione in B2Nella pallavolo, si registra un risultato importante con l’Aquila Spilimberghese che ha conquistato sia la Supercoppa che la promozione in Serie B2.

Si parla di: Cimas Volley Urbania, che festa. Durantine ripescate nella B2.

Cimas Volley Urbania, che festa. Durantine ripescate nella B2Una bella notizia per la Cimas Volley Urbania femminile che nell’ultima stagione era retrocessa. Le durantine sono state ripescate ... ilrestodelcarlino.it

Cimas Volley Urbania al debutto. Va in missione a MarscianoSerie B2 volley femminile. Dopo il trionfo nella passata stagione in serie C, culminato con la promozione, la Cimas Volley Urbania si prepara a fare il suo debutto nel campionato nazionale di serie B2 ... ilrestodelcarlino.it