Una dedica efficace, ma scomoda. A poche ore dalla finale della Coppa del Mondo, anche quando non gioca, Messi fa la differenza. “Siamo orgogliosi e felici di poter portare gioia alle persone. I Mondiali sono speciali per noi e ci fanno dimenticare tutte le difficoltà che affrontiamo. Ci sono persone che non hanno un lavoro, che non riescono ad arrivare a fine mese o che faticano a sbarcare il lunario ”. Sono bastate queste dichiarazioni del capitano dell’Argentina a TycSports per scatenare – inconsciamente – un incidente diplomatico contro il governo di Javier Milei. Lionel Messi, una dedica che fa discutere. Ultraliberista sul piano economico, conservatore sui diversi temi sociali e grande amico di Donald Trump, Milei non ha di certo apprezzato le parole del “suo” numero 10. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ci sono persone che non hanno un lavoro”: la dedica di Messi censurata da Milei. “Qui non c’è gente che non arriva a fine mese”

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Tam and Nhan visited Ha's family; they chatted and cooked a meal together.

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