Sei nazioni e venti città sono state annunciate come candidate per ospitare i Mondiali del 2030. La decisione verrà presa nel corso di una riunione nei prossimi mesi, con il paese o i paesi che si aggiudicheranno l’organizzazione che ospiteranno la competizione. La finale dei Mondiali 2026 si è disputata tra squadre di due nazioni, segnando un evento unico nella storia del torneo, che ha visto anche la partecipazione di più paesi rispetto alle edizioni precedenti.

La finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina rappresenta anche l’ideale passaggio di testimone con le sedi ospitanti della prossima edizione del torneo che si disputerà nel 2030 Il Mondiale 2026 ha rappresentato un unicuum nella storia della competizione. Per la prima volta, il torneo si è disputato con 48 nazionali partecipanti e in tre nazioni (Usa, Canada e Messico) che hanno ospitato le 104 partite disputate tra il 10 giugno e il 19 luglio. – calciomercato.it (foto Ansa) Ebbene, nel prossimo Mondiale, ovvero quello previsto nel 2030 sempre tra giugno e luglio, le nazioni ospitant i saranno ben sei con tre continenti coinvolti. La FIFA ha optato per questa soluzione in quella che sarà l’edizione del Centenario. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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© Calciomercato.it - Chi ospiterà la prossima edizione dei Mondiali nel 2030: le sei nazioni e le città coinvolte

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