Una nuova collezione di moda propone il nero come colore ideale anche durante i mesi estivi. I capi spaziano dai costumi interi di design che si possono indossare anche come body serale, ai top traforati pensati per valorizzare la pelle abbronzata. La tendenza abbandona le tonalità pastello e le stampe floreali, puntando su nuance scure che si affermano come scelta elegante e raffinata nei mesi più caldi.

A u revoir sfumature confetto e prevedibili stampe floreali. Quando il sole è allo Zenit, la nuance più scura di tutte si riappropria del trono con un’eleganza sinuosa. Serio ma femminile, discreto ma stuzzicante. Il nero è la quintessenza del fascino sofisticato, ed è il jolly da infilare in valigia al volo. Costumi strategici: 5 modelli che valorizzano la silhouette con stile X Dai costumi interi ai bikini ridotti all’essenziale, fino ai vestiti estivi e alle canotte must del momento. Il guardaroba di luglio e agosto accoglie un mistero soffuso, fatto di capi basici dal fascino sussurrato. Perfetti per fare scena senza clamore, ma con classe infinita. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Chi lo ha detto che il nero non sia fatto per luglio e agosto? Il segreto sta tutto nei pesi e nelle consistenze: dai costumi interi di design che si trasformano in body per la sera, ai top traforati perfetti per esaltare (con garbo) la pelle dorata

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