Laila Hasanovic utilizza una mousse autoabbronzante per ottenere una pelle dorata sia in estate che tutto l’anno. La modella sceglie questo prodotto per accentuare il suo aspetto naturale e mantenere un colorito uniforme. La mousse permette di ottenere un’abbronzatura senza esposizione al sole, garantendo un risultato duraturo e senza macchie. Il suo utilizzo è diventato un elemento distintivo del suo stile di bellezza.

C’è chi nasce con il sole dentro e chi, come Laila Hasanovic, sa esattamente come farlo risplendere anche fuori, direttamente sulla pelle. Modella danese di straordinaria bellezza, influencer seguitissima sui social e nota al grande pubblico anche per la sua relazione con il campione di tennis Jannik Sinner, Laila è diventata una vera e propria icona di stile. Il suo segreto? Un look fresco, naturale e un incarnato costantemente ambrato, come se fosse appena tornata da una vacanza alle Bahamas, sia in estate che in pieno inverno. Il gioco d’ombre social e il segreto di NRD.55. In uno dei suoi ultimi e seguitissimi contenuti su Instagram, Laila ha incantato i follower con uno scatto ad altissimo tasso estetico e di grande sensualità. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Laila Hasanovic, il suo segreto di bellezza è una mousse autoabbronzante per pelle dorata in estate e tutto l’anno (che puoi avere anche tu)

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