Un uomo è morto a Bologna durante un'operazione della polizia. Secondo testimoni, gli agenti stavano ammanettando la persona mentre era a terra, visibilmente agitata e urlante. I parenti dell’uomo affermano che non ha mai fatto del male a nessuno. La polizia ha riferito di aver agito in risposta a una situazione di pericolo, ma non sono stati forniti dettagli sulle cause della morte. La vicenda è sotto indagine.

Bologna, 19 luglio 2026 – È morto dopo un intervento della polizia. Alcuni agenti stavano ammanettando Abderrahim Fakir mentre era a terra, si dimenava e urlava. A un certo punto è deceduto. Abderrahim Fakir, classe 1983 e 43 anni ancora da compiere, si trovava al Pilastro, in via Svevo dove è morto "per trovare un amico". Così hanno ricostruito il fratello e la sorella di Fakir. https:www.ilrestodelcarlino.itvideouomo-muore-durante-un-intervento-della-polizia-a-bologna-ibb586rt Chi è l’uomo morto. L'uomo, nato in Marocco ma in Italia da sette anni, viveva a Borgonuovo nel comune di Sasso Marconi e come riferisce il fratello Mohamed lavorava in una impresa di facchinaggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Chi è l’uomo morto a Bologna dopo il blitz della polizia. I parenti: “Non ha mai fatto del male a nessuno”

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Pietro Gugliotta è morto suicida, era ex agente di polizia e gregario della banda

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Chi è in grado di giudicare il dolore, il trauma, lo stress e la paura di quest'uomo? E a tutti coloro che lo fanno senza il beneficio del dubbio dico con serenità che sbagliano, perché tutti dovrebbero farsi qualche domanda in più. La presidente del Consiglio, Gi x.com

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