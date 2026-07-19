Chi è l’arbitro della finale dei Mondiali Argentina-Spagna? Nazionalità e partite dirette sin qui

Da oasport.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’arbitro designato per la finale dei Mondiali 2026 tra Argentina e Spagna è un ufficiale di nazionalità brasiliana. Finora ha diretto due partite nel torneo: una fase a gironi e gli ottavi di finale. La partita si terrà questa sera alle 21.00 italiane al New York New Jersey Stadium di East Rutherford.

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La finalissima dei Mondiali 2026 di calcio andrà in scena al New York New Jersey Stadium di East Rutherford, oggi domenica 19 luglio, alle ore 21.00 italiane: l’ultimo atto della rassegna iridata sarà un affare tra Spagna ed Argentina. Il direttore di gara del match di questa sera sarà lo sloveno Slavko Vincic, che arriva ad arbitrare la finalissima, ma nel corso della rassegna iridata aveva già diretto tre incontri, ovvero Brasile-Marocco, Giordania-Algeria e Messico-Ecuador. Il fischietto 46enne, inoltre, nel 2024 aveva arbitrato la finale di Champions League tra Borussia Dortmund e Real Madrid: Vincic qualche giorno fa era apparso molto emozionato subito dopo aver ricevuto la designazione da parte dell’italiano Pierluigi Collina, responsabile degli arbitri FIFA. 🔗 Leggi su Oasport.it

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