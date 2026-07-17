L’arbitro della finale dei Mondiali 2026 sarà un fischietto di nazionalità italiana. La designazione è stata comunicata questa mattina da Pierluigi Collina, responsabile degli arbitri FIFA. La partita si disputerà al New York New Jersey Stadium e vedrà affrontarsi le squadre di Argentina e Spagna. Questa scelta riguarda l’arbitro che dirigerà l’ultima gara del torneo.

Pierluigi Collina, responsabile degli arbitri FIFA, ha reso nota questa mattina la designazione per la finale dei Mondiali 2026 di calcio, con l’ultimo atto che andrà in scena al New York New Jersey Stadium.domenica 19 luglio alle ore 21.00 italiane tra Spagna ed Argentina. L’annuncio è stato fatto alla presenza della squadra dei direttori di gara: la scelta è ricaduta sullo sloveno Slavko Vincic, che nel corso della rassegna iridata aveva già diretto tre incontri, ovvero Brasile-Marocco, Giordania-Algeria e Messico-Ecuador. Il direttore di gara 46enne, inoltre, nel 2024 aveva arbitrato la finale di Champions League tra Borussia Dortmund e Real Madrid: Vincic, molto emozionato subito dopo la comunicazione ricevuta, ha parlato all’ANSA di “ incredibile onore ” per l’opportunità avuta. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Chi è l’arbitro della finale dei Mondiali? La nazionalità del fischietto di Argentina-Spagna

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