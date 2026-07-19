Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo, ha trascorso la prima notte nel carcere di Bollate. Si conoscono poche informazioni sul suo compagno di cella, con cui condivide la cella nel carcere milanese.

Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo, ha trascorso la sua prima notte nel carcere di Bollate.Secondo il suo legale, Stefano Marcolini, l’ingresso in carcere è stato accompagnato da un "pianto liberatorio" appena varcata la soglia. Prima dell’arrivo, Roggero aveva salutato con videochiamate le figlie e i nipoti "distrutti" e la moglie Mariangela, sempre al suo fianco. Il legale ha minimizzato il trauma della prima notte: "Appena arrivato si è sottoposto a una lunga visita medica e psicologica. Mi ha detto: 'Qui mi hanno accolto tutti. Certo, non ero nel mio letto ma ho dormito'". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - "Chi è il compagno di cella di Roggero": tam tam dal carcere di Bollate

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