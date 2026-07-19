Carlos Alcaraz si trova attualmente in vacanza in Italia con la sua nuova compagna, Claudia Canals. La coppia è stata vista insieme in diverse località del Paese. Claudia Canals è nota in Spagna per aver partecipato come tentatrice a un reality televisivo. La loro relazione è stata resa pubblica attraverso le foto pubblicate sui social network. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla durata della relazione o sui piani futuri della coppia.

Carlos Alcaraz è di nuovo innamorato. A rubare il cuore del tennista è stata Claudia Canals, famosissima in Spagna per aver preso parte a Temptation Island come tentatrice. Alcaraz in vacanza in Italia con Claudia Canals. La storia d’amore fra Carlos Alcaraz e Claudia Canals è stata svelata dopo che l’influencer è stata avvistata sullo yacht del celebre tennista durante una vacanza fra la Costiera Amalfitana e il Golfo di Napoli. Fra tuffi nelle acque cristalline, party e momenti di relax, i due si sono scambiati effusioni e tenerezze, lasciando poco spazio ai dubbi. Secondo quanto svelato dai media spagnoli, Claudia avrebbe letteralmente stregato Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Chi è Claudia Canals, la nuova fidanzata di Alcaraz: la coppia in vacanza in Italia

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Obligada casarse CEO mayor,ella pensaba él era rígido y aburrido,pero él mimaba cesar

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