A fine mese diventa sempre più difficile per i residenti di questa zona, dove il reddito disponibile è in calo. La crescita economica locale è più debole rispetto ad altre aree regionali, e le tensioni internazionali, sia di natura bellica che commerciale, aggravano la situazione. La Cgil definisce il momento attuale come il più difficile di sempre, sottolineando le difficoltà crescenti per le famiglie nel coprire le spese quotidiane.

Arrivare a fine mese è sempre più complesso per i fermani, in un territorio che, a causa di una crescita più lenta rispetto anche ad altre aree della nostra regione, non riesce a contenere al meglio le conseguenze delle tensioni internazionali – belliche e commerciali. Abbiamo parlato delle condizioni economiche di lavoratrici, lavoratori e famiglie nel Fermano con Alessandro De Grazia, segretario Cgil Fermo. Alessandro, il potere d’acquisto sul nostro territorio è in linea con i dati nazionali, quindi in peggioramento? "La situazione è peggiore di sempre, perché avendo già delle retribuzioni mediamente più basse rispetto alla media sia nazionale che marchigiana, anche chi ha un rapporto di lavoro stabile spesso usufruisce della cassa integrazione e degli ammortizzatori sociali, che abbassano chiaramente il reddito". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cgil: "È la situazione peggiore di sempre"

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TRASPORTO PUBBLICO, FILT CGIL: UNA SITUAZIONE DI STALLO CHE CI PREOCCUPA

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