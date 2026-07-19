cesena colpo ranja fischer dal sudtirol

Il Cesena femminile ha annunciato l’acquisizione di Ranja Fischer dal Sudtirol. La giocatrice, che nel campionato di Serie C ha segnato venti gol, si trasferisce a titolo definitivo. Fischer ha contribuito alla stagione della sua ex squadra con numeri significativi, rafforzando la rosa del club romagnolo. La società ha confermato l’accordo senza ulteriori dettagli sul contratto o sulla durata.

Nuovo acquisto per il Cesena femminile: perfezionato l’accordo con il Sudtirol per il trasferimento a titolo definitivo di Ranja Fischer. Nel corso dell’ultimo campionato di Serie C ha trascinato la compagine altoatesina mettendo a segno ben venti reti complessive. Cresciuta nel vivaio del Sudtirol, le sue doti non sono passate inosservate agli osservatori federali, portandola a diventare il punto fermo della Selezione del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano e della Rappresentativa del Triveneto, con cui ha disputato da protagonista assoluta il Torneo delle Regioni. Il successivo inserimento in prima squadra ha confermato la sua capacità di impatto anche tra le adulte, culminando nell’ultima, devastante stagione in Serie C. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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