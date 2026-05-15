' Bamberger Symphoniker' arriva a Ferrara con Manfred Honeck e Julia Fischer
Domenica 17 alle 17, il Teatro Comunale ‘Claudio Abbado’ di Ferrara ospiterà il concerto conclusivo della stagione 20252026, un evento che coinvolge l’orchestra ‘Bamberger Symphoniker’. Sul palco si esibiranno il direttore d’orchestra Manfred Honeck e la violinista Julia Fischer. La performance rappresenta l’ultimo appuntamento della programmazione musicale di quest’anno e si inserisce in un contesto internazionale, attirando pubblico e appassionati di musica sinfonica.
Il palcoscenico del Teatro Comunale ‘Claudio Abbado’ di Ferrara si prepara ad accogliere, domenica 17 alle 17, un evento sinfonico di assoluto rilievo internazionale che assumerà un valore particolare in quanto ultimo appuntamento della stagione concertistica 20252026. Iscriviti al canale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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