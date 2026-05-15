' Bamberger Symphoniker' arriva a Ferrara con Manfred Honeck e Julia Fischer

Domenica 17 alle 17, il Teatro Comunale ‘Claudio Abbado’ di Ferrara ospiterà il concerto conclusivo della stagione 20252026, un evento che coinvolge l’orchestra ‘Bamberger Symphoniker’. Sul palco si esibiranno il direttore d’orchestra Manfred Honeck e la violinista Julia Fischer. La performance rappresenta l’ultimo appuntamento della programmazione musicale di quest’anno e si inserisce in un contesto internazionale, attirando pubblico e appassionati di musica sinfonica.

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Il palcoscenico del Teatro Comunale ‘Claudio Abbado’ di Ferrara si prepara ad accogliere, domenica 17 alle 17, un evento sinfonico di assoluto rilievo internazionale che assumerà un valore particolare in quanto ultimo appuntamento della stagione concertistica 20252026. Iscriviti al canale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La magia dei ’Bamberger Symphoniker’Il Teatro Municipale Valli – domani alle 20,30 – accoglie i Bamberger Symphoniker, diretti da Manfred Honeck con Julia Fischer al violino solista. Inconfondibile Bamberger Symphoniker, due rare esibizioni in Emilia-Romagna x.com La magia dei ’Bamberger Symphoniker’Alle 20,30 di domani al Valli il prestigioso complesso tedesco diretto da Manfred Honeck. Julia Fisher violino solista ... ilrestodelcarlino.it Al Valli i Bamberger Symphoniker con Julia Fischer al violino solistaREGGIO EMILIA – Sabato 16 maggio, alle 20.30, il Teatro Municipale Valli accoglie i Bamberger Symphoniker diretti da Manfred Honeck, con Julia Fischer al violino solista. L’orchestra arriva a Reggio c ... reggionline.com