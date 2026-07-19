La semifinale tra Querciolese e Cerredolo si gioca oggi alle 18, con l’obiettivo di raggiungere la finale del torneo Montagna, che manca da 32 anni per Cerredolo. La Querciolese cerca invece di centrare per la prima volta questa fase decisiva. La partita rappresenta un’occasione per entrambe le squadre di ottenere un risultato storico. La sfida si svolge in un contesto di attesa e interesse tra tifosi e appassionati.

Rinfrescare o centrare per la prima volta la finale del Montagna. Questo l’obiettivo nella seconda semifinale Querciolese-Cerredolo in onda oggi (ore 18.30) nella cornice del Centro Coni di Castelnovo Monti per una sfida fra orgogliose frazioni. I biancorossi di mister Michael Bonini, alla seconda esperienza da tecnico nella kermesse del Csi, hanno migliorato i quarti di finale dell’anno scorso e puntano alla conquista della loro prima finale. "Intanto ci giocheremo il titolo nella categoria Juniores e per noi è un motivo di grande soddisfazione – precisa il presidente Italo Bonini, più volte osannato con cori dedicati dai suoi tifosi nel quarto di finale vittorioso con l’Olimpia Roteglia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Cerredolo, caccia alla finale: manca da 32 anni. Voglia di prima volta per la Querciolese

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