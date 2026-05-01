Jannik Sinner ha battuto Fils e si è qualificato per la prima volta in finale al Masters 1000 di Madrid. Con questa vittoria, Sinner ha conquistato il suo primo accesso a una finale in un torneo di questa categoria. Inoltre, è diventato il più giovane giocatore ad aver raggiunto tutte le finali dei nove tornei Masters 1000 esistenti. La partita si è conclusa con la vittoria di Sinner in due set.

Jannik Sinner è per la prima volta in carriera in finale al Masters 1000 di Madrid, diventando così il più giovane giocatore a raggiungere tutte le finali dei 9 tornei di questa categoria all’interno di quelli esistenti. Battuto il francese Arthur Fils con il punteggio di 6-2 6-4 in un’ora e 26 minuti, e ora c’è l’attesa di scoprire chi tra il belga Alexander Blockx e il tedesco Alexander Zverev lo incontrerà domenica, in un’altra giornata che si preannuncia capace di riunire l’intero popolo del tennis e dello sport italiano di fronte a uno dei suoi massimi esponenti. Sinner crea subito vari problemi a Fils perché abbondano le seconde assieme alle risposte vincenti o decisive sulla diagonale del dritto del francese, che però riesce a tenere la battuta.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner non dà scampo a Fils e approda per la prima volta in finale a Madrid!

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