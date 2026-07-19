Cerimonia chiusura Mondiali 2026 streaming e diretta tv | dove vederla

La cerimonia di chiusura dei Mondiali 2026 si terrà questa sera alle 19:35 al New Jersey Stadium di New York, prima della finale tra Spagna e Argentina. La diretta sarà trasmessa su Rai 1 e Dazn.

. Questa sera, domenica 19 luglio 2026, alle ore 19,35 su Rai 1 e Dazn andrà in onda la Cerimonia di chiusura dei Mondiali 2026 che si terrà al New Jersey Stadium di New York prima della finale tra Spagna e Argentina. Dove vedere la Cerimonia di chiusura dei Mondiali 2026 (prima della finale Spagna-Argentina) in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv e live streaming. Lo spettacolo, come detto, andrà in onda intorno alle ore 19,35 e sarà visibile in chiaro, gratis, su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma di contenuti sportivi Dazn. Anticipazioni. Sul palco che sarà allestito al centro dello stadio di New York saliranno alcune delle più grandi star internazionali. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Spagna-Argentina | Finale Mondiale 2026 - DIRETTA Rai1

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