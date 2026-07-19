Il futuro dell’impianto sportivo di Roselle è al centro di tensioni tra le opposizioni e la gestione del centro. I gruppi consiliari di minoranza chiedono chiarimenti sull’accordo relativo alla struttura, mentre il clima tra i sostenitori della squadra e le autorità resta acceso. La questione riguarda le modalità di gestione e le decisioni prese sul futuro dell’impianto, senza ancora una comunicazione ufficiale definitiva. La situazione rimane in attesa di chiarimenti ufficiali da parte degli enti coinvolti.

GROSSETO Il clima intorno all’ Us Grosseto rimane teso. Il motivo? Il futuro dell’ impianto sportivo di Roselle. I gruppi consiliari di opposizione – Partito democratico, Grosseto Città Aperta e Azione – hanno sollevato forti perplessità riguardo all’accordo di mediazione sulla concessione della struttura, autorizzato dalla Giunta comunale qualche giorno fa. In vista dell’incontro di mediazione decisivo, fissato mercoledì 29, le opposizioni chiedono che l’atto venga sottoposto a un vaglio approfondito da parte delle Commissioni consiliari competenti e che sia acquisito il parere obbligatorio dei revisori dei conti. Al centro della contestazione vi è l’ impatto economico e gestionale dell’operazione: oltre 4,5 milioni di euro di valore complessivo e una concessione del bene pubblico che si estenderebbe fino al 2054. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Centro sportivo di Roselle: "Chiarezza sull’accordo"

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Temi più discussi: Centro sportivo di Roselle: Chiarezza sull’accordo; Roselle, l'opposizione attacca l'accordo con il Grosseto: Impegno da 4,5 milioni fino al 2054; Impianto sportivo Roselle, le opposizioni chiedono trasparenza: Non può decidere solo la giunta; Roselle, trovato l’accordo: il Grosseto mantiene il centro sportivo.

Centro sportivo di Roselle: Chiarezza sull’accordoI gruppi consiliari di opposizione sollevano perplessità sulla concessione L’atto vada subito al vaglio delle Commissioni e al parere dei revisori dei conti. lanazione.it

Us Grosseto-Comune, esito positivo per la mediazione sul Pucci di RoselleCondividi i nostri contenuti© RIPRODUZIONE RISERVATA – il presente contenuto è utilizzabile solo citando GROSSETO SPORT Quest’oggi si è tenuta la seconda mediazione tra l’Us Grosseto e il Comune in me ... grossetosport.com