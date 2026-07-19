Centralità gioco e comunicazione | ecco come Amorim sta cambiando il Milan

Da pianetamilan.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante i primi giorni di ritiro a Milanello, si è osservato un focus sulla fase di gioco e sulla comunicazione tra i giocatori. Il mercato ha portato alla partenza di Estupiñán, mentre Modric è rimasto nel team. La squadra sta lavorando sulla centralità nel campo e sulla fluidità delle azioni, con attenzione particolare alla gestione della comunicazione interna. Nessuna altra operazione di mercato è stata annunciata in queste ore.

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Luca Bianchin, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', ha parlato di come stanno andando questi primi giorni di ritiro a Milanello per il nuovo Milan Mercato Milan LIVE Estupiñán via, Modric resta. Obiettivi Inácio, Højbjerg e Karetsas Milan Futuro e amichevoli: Gila, Comotto, Camarda e le mosse di Amorim. Ecco cosa attendersi dal Milan Milan, Amad Diallo nel mirino: per Amorim è perfetto. Romano svela la posizione dello United. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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