Cecilia Ottaviani e La Corelli Pensando a Ornella Vanoni
Stasera a Lavezzola, nella Villa Verlicchi, si terrà l’ultimo concerto della rassegna ‘Concerti in Villa’. Sul palco ci saranno Cecilia Ottaviani e La Corelli, che interpreteranno brani di Ornella Vanoni. L’evento è organizzato dal Comune di Conselice.
Sarà l’omaggio a Ornella Vanoni a chiudere stasera la rassegna dei ‘ Concerti in Villa ’, a Lavezzola a Villa Verlicchi, organizzata dal Comune di Conselice. Alle 21 è in programma ‘Senza fine’ con i brani più indimenticabili di una carriera straordinaria. Il concerto-tributo regalerà al pubblico un viaggio musicale elegante, celebrando una delle interpreti più amate della musica italiana in una sobria veste cameristica, curata dall’arrangiatore Damiano Drei. Protagonista del concerto sarà la voce di Cecilia Ottaviani, sostenuta dall’ensemble La Corelli, con Nicola Nieddu violino concertante. "La selezione dei brani cerca di racchiudere in... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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