Il Milan ha iniziato la preparazione per la nuova stagione, con molti giocatori già tornati a Milanello. La società sta valutando interventi sul centrocampo e ha preso in considerazione alcuni nomi come possibili acquisti o cessioni. Il nuovo allenatore Ruben Amorim si è unito al gruppo e sta lavorando con i giocatori per impostare la strategia tecnica. La squadra si sta concentrando sui primi allenamenti e sulle valutazioni di mercato per rinforzare la rosa.

La nuova stagione del Milan è ufficialmente iniziata. Gran parte dei ragazzi sono rientrati a Milanello e con loro il nuovo allenatore Ruben Amorim, pronto ad impartire i propri insegnamenti e a sviluppare la sua idea di calcio nel nuovo ambiente. Il tecnico portoghese è ormai attivo sul campo, ma il suo ruolo da manager va oltre i semplici impegni da allenatore: nel nuovo assetto dirigenziale, le sue indicazioni sono il perno dal quale partire per condurre operazioni di mercato mirate e utili ai suoi scopi e alle sue necessità. Il calciomercato del Milan è ormai entrato nel vivo da diverse settimane e dopo aver posto rimedio ai due ruoli più carenti, acquistando Gonçalo Ramos e Mario Gila per attacco e difesa, i rossoneri si rivolgono ora al centrocampo, cercando di capire come e dove intervenire. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Ceccarini: "Il Milan ora fa valutazioni a centrocampo". Ecco i primi nomi

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