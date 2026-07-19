C' è una nuova stella nel wrestling | l' ingresso show di Djokovic

Durante un evento a New York, un noto tennista ha attirato l'attenzione dei presenti simulando l'ingresso in stile wrestler. L’atleta ha fatto il suo ingresso in modo spettacolare, suscitando entusiasmo tra il pubblico presente. L’evento ha visto così un momento di spettacolo che ha mescolato sport e intrattenimento, con il tennista che ha attirato l’attenzione anche dei media. Non sono state fornite informazioni sul motivo di questa partecipazione o su eventuali collegamenti con il mondo del wrestling.

La leggenda del tennis ha entusiasmato i tifosi durante un evento a New York simulando l'ingresso nell'arena di un wrestler. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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FULL MATCH: Penta vs El Hijo Del Vikingo - Intercontinental Championship - AAA, 11 aprile 2026

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