Nella notte tra sabato e domenica, un attacco con missili balistici ha colpito Kiev, causando un morto e tredici feriti. L’offensiva, durata diverse ore, ha provocato incendi in edifici residenziali, uffici, magazzini industriali e un dormitorio. L’attacco ha interessato diverse zone della città, con danni estesi a varie strutture. Nessun dettaglio sulle origini dell’attacco è stato comunicato.

Nella notte tra sabato e domenica l’esercito russo ha compiuto un grosso attacco con missili balistici a Kiev, in Ucraina, durato diverse ore. L’attacco ha ucciso una persona e ne ha ferite altre tredici, provocando incendi molto estesi in edifici residenziali, uffici, magazzini industriali e in un dormitorio, in diverse zone della città. Nella giornata di sabato l’Ucraina aveva attaccato con dei droni due grandi magazzini di vendita al dettaglio, uno dei quali a Elektrostal, circa 60 chilometri a est di Mosca, e l’altro a Tambov, più distante. Nell’attacco erano morte otto persone, e altre 62 erano state ferite. Interamente in cemento e... 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - C’è stato un grosso bombardamento russo su Kiev: una persona è morta e 13 sono state ferite

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Guerra in Ucraina: intensi bombardamenti russi su Kiev e Kharkiv. Domani i negoziati ad Abu Dhabi

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