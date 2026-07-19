Il Corriere dello Sport riporta che la rabbia di un calciatore inglese, evidenziata dal cartellino rosso, potrebbe essere collegata a fattori legati al mercato. La scena si è verificata durante una partita, con il giocatore visibilmente infuriato. Non ci sono dettagli ufficiali sulle motivazioni precise, ma si parla di possibili tensioni legate a questioni contrattuali o di mercato. La situazione ha attirato l’attenzione, senza ulteriori conferme ufficiali.

2026-07-19 10:14:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal CdS: Sfumature di rosso. Come il colore del cartellino sventolato dall’arbitro a Rowe, ma anche quello della rabbia dell’ esterno inglese. Il numero 11 ha perso il controllo nell’ amichevole contro l’Arminia Bielefeld, con i rossoblù già sotto di tre reti. Dopo una manata ricevuta da Russo, Rowe ha reagito scattando verso l’avversario e scontrandosi con un irruento petto contro petto, seguito da un testa a testa che gli è costato l’espulsione, che ha lasciato il Bologna in inferiorità numerica per 50 minuti di gara. Bologna, l’agitazione di Rowe. Il suo nervosismo è finito così per tingere anche gli umori del popolo rossoblù (ieri 2mila presenti), già amareggiato dalla sconfitta per 4-0 nella prima uscita stagionale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - CdS – Rowe, cosa c’è dietro l’esplosione di rabbia e il rosso: c’entra il mercato?

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