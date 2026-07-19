Un uomo di 38 anni, di nazionalità albanese e residente in provincia di Milano, è stato condannato dopo essere stato catturato mentre guidava un’auto rubata. La vettura era stata sottratta poche ore prima, ma grazie a una segnalazione tempestiva e a un intervento rapido della polizia, è stata recuperata e il ladro è stato identificato. L’indagato aveva anche un precedente di residenza a Porto Sant’Elpidio.

Le avevano rubato l’auto poche ore prima, ma la tempestiva segnalazione e l’operazione lampo della polizia avevano permesso di recuperarla e di smascherare il ladro, un albanese di 38 anni residente in provincia di Milano, ma da diverso tempo domiciliato a Porto Sant’Elpidio. L’uomo è finito davanti al giudice del tribunale di Fermo e, al termine del processo, è stato condannato a due anni di reclusione per il reato di furto aggravato. La vettura oggetto del furto era stata recuperata dagli agenti della squadra volante nel quartiere di Lido Tre Archi, dopo essere stata rubata a Porto Sant’Elpidio, e riconsegnata alla legittima proprietaria. Tutto era iniziato a seguito di una segnalazione pervenuta intorno alle ore 7. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Catturato sull’auto rubata: condannato

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Hanno ritrovato la mia macchina rubata!

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