Il ministero ha assegnato 342 cattedre e scoperto 186 posti di ruolo tra docenti. Sebbene fosse annunciato il 99,6% di copertura, con 46.642 assunzioni su 46.826 posti vacanti, i numeri effettivi indicano una copertura parziale. La differenza tra posti e assunzioni rimane evidente, con alcune cattedre non assegnate e più posti rimasti vacanti rispetto alle assunzioni effettuate. La situazione evidenzia una discrepanza tra le previsioni e i dati reali.

"Il 99,6% annunciato dal ministero sembrava la svolta, con 46.642 assunzioni di docenti da immettere in ruolo a fronte di 46.826 posti vacanti", ma a Reggio Emilia "la realtà si ferma ad una copertura del 64%, con 342 docenti assegnati inizialmente alla provincia per le immissioni in ruolo 2026-2027, a fronte di 511 posti disponibili stimati dalla Cisl Scuola Emilia Centrale". A denunciare la situazione è lo stesso sindacato, aggiungendo che "al momento dell’attribuzione delle scuole solo 325 docenti hanno effettivamente scelto Reggio Emilia, mentre gli altri 17 hanno rinunciato, considerando Reggio eccessivamente costosa per il caro vita ". Dunque, tirando le somme, in tutta la provincia "restano scoperte 186 cattedre di ruolo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cattedre e difficoltà. Assegnati 342 docenti. Scoperti 186 posti di ruolo

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