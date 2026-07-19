Castello in Italia dove si può dormire nelle celle delle monache di mille anni fa

In Italia, è possibile dormire nelle celle delle monache di un castello di mille anni fa. La struttura si trova a Castel Badia, dove si respira un’atmosfera di silenzio e storie antiche. Il castello, aperto ai visitatori, permette di soggiornare nelle celle storiche, conservate come un tempo. La proposta è disponibile fino a luglio 2026, e si può raggiungere a piedi o in modo diverso, anche se non sono stati fatti dettagli sui mezzi di trasporto.

Questo articolo su un castello in Italia è pubblicato sul numero 30-31 di Vanity Fair in edicola fino al 28 luglio 2026. E qui a Castel Badia silenzio e storie non mancano, ed è un vero peccato non essere arrivati anche noi a cavallo o per lo meno con un mazzo di tarocchi in tasca. Perché delle tante vite e forme che ha preso in mille anni questo castello alpino dell’Alto Adige di cui ho appena varcato il portone, la prima fu quella di un convento femminile nel Medioevo e l’ultima è il (non meno nobile) aspetto di un hotel tanto lussuoso quanto promettente già a prima vista. Anche gli altri ospiti che incontro sembrano averlo sentito: tutti per istinto passando sotto gli archi gotici dei corridoi abbassiamo la voce; e quasi sussurriamo incrociando il personale in abiti lunghi e grembiuloni dal tocco monastico di sicuro non casuale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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