Il presidente della Repubblica potrebbe valutare di concedere la grazia, ma la decisione spetta a lui e non può essere imposta. Tajani ha chiarito di non aver mai pensato di candidare una persona in Forza Italia, sottolineando che ogni partito sceglie i propri candidati. Ha aggiunto che il Capo dello Stato può decidere di concedere la grazia, ma senza essere influenzato da pressioni politiche.

Ponza, 18 lug. (AdnkronosLabitalia) - "Non ho mai pensato di candidarlo in Forza italia, ogni partito candida chi vuole. Ho solo detto che il presidente della Repubblica nella sua saggezza possa pensare di dare la grazia, anche se il Capo dello stato non può essere forzato nella sua scelta". Così il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo a Ponza d'autore, la rassegna ideata da Valentina Fontana e realizzata da Vis Factor, risponde a Gianluigi Nuzzi sulla vicenda di Mario Roggero e l'annuncio di Salvini di pensare a una sua candidatura nella Lega. "Di tanto in tanto ci sono dei fenomeni di populismo, di ribellione... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Caso Roggero, Tajani: "Mai pensato di candidarlo in Fi, ogni partito candida chi vuole"

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