Il caso del gioielliere settantaduenne condannato a quasi 15 anni per aver ucciso due rapinatori durante un tentativo di furto ha suscitato un acceso dibattito tra i rappresentanti politici. Ostellari ha invitato a leggere le norme prima di commentare, mentre Faraone ha risposto criticando le affermazioni del leghista. La vicenda giudiziaria e le dichiarazioni pubbliche hanno alimentato un confronto tra le parti.

Il drammatico caso del gioielliere settantaduenne Mario Roggero – condannato in via definitiva a quasi 15 anni di carcere per aver ucciso due rapinatori che avevano minacciato la sua famiglia – non smette di infiammare l’agone politico, trasformandosi in un terreno di scontro frontale. L’ultima scintilla vede protagonisti il sottosegretario leghista alla Giustizia, Andrea Ostellari, e Davide Faraone di Italia Viva. Caso Roggero, botta e risposta di fuoco tra Ostellari e Faraone. Una polemica accesa sull’efficacia delle norme a tutela dei cittadini onesti, partita dalle dichiarazioni del vicepresidente di Iv-Casa Riformista, Davide Faraone, che sui social ha postato: «Comprendere il dramma umano vissuto dalla famiglia Roggero è doveroso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Caso Roggero, botta e risposta di fuoco tra Ostellari e Faraone sulla legittima difesa. Il leghista: “Prima di parlare leggete le norme”

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