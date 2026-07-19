Carmignano bollente come Prato | Così l’afa inghiottisce le colline

Nella giornata più calda, la piazza di Carmignano ha raggiunto i 38,6°, mentre il centro di Prato ha toccato i 38,8°. Il Montalbano, tradizionalmente considerato un rifugio climatico, si è svelato come una delle zone più calde. La temperatura elevata ha interessato entrambe le località, con valori quasi identici.

Avreste mai pensato che la piazza di Carmignano potesse registrare 38,6° e nello stesso momento il centro di Prato 38,8°? Il Montalbano è sempre stato considerato un ’rifugio climatico’ ma oggi non lo è più. Le ultime ondate di calore stanno scardinando uno dei luoghi comuni più radicati: l’idea che le “ isole di calore ” abbiano confini territoriali ben definiti e che basti salire di qualche metro di quota per trovare tregua. I segreti del clima ce li racconta Gordon Baldacci, meteorologo, fisico dell’atmosfera e divulgatore scientifico di origini carmignanesi, che ora vive in provincia di Bergamo: "I dati scientifici dell’ultimo mese evidenziano un fenomeno inquietante: la bolla di calore si è allargata a tal punto da inghiottire anche la collina, trasformando i vecchi rifugi verdi in veri e propri forni ventilati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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