Roberta Barbi – Città del Vaticano Quella di Kamal è una storia come ce ne sono mille altre, nascoste nei vicoli bui delle nostre città, quando non sono sepolte negli abissi più profondi del mare. Storie che hanno una definizione precisa per iniziare a raccontarsi: minori non accompagnati. Kamal era uno di queste decine di giovanissimi che ogni giorno raggiungono le nostre coste – quando ci riescono – pieni di sogni e di paure, di speranza e di solitudini. Lui ci riesce al terzo tentativo, ad arrivare in Europa, attraverso la Spagna: ha solo 13 anni e non sa cosa aspettarsi. Non se lo chiede nemmeno. Certo non si attendeva quello che poi sarebbe successo. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Carceri, la storia di Kamal e del suo contratto a tempo indeterminato

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