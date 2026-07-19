canzone dialettale verso la finalissima

Settima e ultima tappa questa sera, prima del gran finale in piazza Maggiore a Bologna il 14 agosto prossimo, di " Bulåggna Sound ", la nuova sfida delle canzoni rap o rock, tutte e solo in dialetto bolognese. L’appuntamento è alle 20 nel parcheggio di fianco alla Casa della Conoscenza, occupato ai lati dagli stand dello street food della Festa del Gelato. I quattro sfidanti che saliranno sul palco sono Francesco Preci, Alberto Becca, Filippo Poppi e Federico Cinti. La loro esibizione sarà giudicata dalla giuria composta da Roberto Serra, Fausto Carpani, Franz Campi, Marco Piazza, Silvia Parma, Gianfranco Borgatti, Mauro Malaguti. Ospite d’onore: Franz Campi, compositore, musicista, cantante, showman e casalecchiese doc. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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CANZONE MONDIALI 2026 | PORTOGALLO ELIMINATI

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