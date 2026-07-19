Un reading musicale ha unito il teatro civile ispirato a Calvino con le opere romantiche di Coleridge, accompagnato dal suono di un violoncello. La performance ha riproposto brani e temi legati alla letteratura romantica, evidenziando il legame tra il pensiero civile e l’estetica romantica. L’evento ha coinvolto il pubblico in un’esperienza che unisce musica, parola e riflessione sui valori civili e artistici.

Il teatro civile ispirato Calvino e un reading intenso e potente, condotto sulle note di un violoncello, per riscoprire uno dei manifesti del Romanticismo letterario. Sono i due spettacoli che verranno portati in scena questa settimana in Brianza, in entrambi i casi all’aperto, sotto le stelle e nel fresco di due parchi del territorio. La prima rappresentazione sarà quella che si terrà martedì alle 21.15 a Giussano, nel parco di Villa Sartirana: qui si potrà assistere all’interpretazione della pièce dal titolo “ Partigiano Piuma “, un’opera di impegno civile che propone una riflessione emozionante sui temi della memoria e della Resistenza. Lo spettacolo è liberamente tratto dal celebre romanzo di Italo Calvino “Il sentiero dei nidi di ragno“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Calvino ’civile’ e il romantico Coleridge

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bergamo, Colognola: rinnovato il giardino vicino alla scuola CalvinoA Colognola, nel quartiere di Bergamo, sono stati completati i lavori di rinnovo del giardino vicino alla scuola Calvino.

Il primo Giardino Alzheimer d’Italia. Intitolato alla madre di Italo CalvinoVenerdì alle 9 sarà inaugurato il primo Giardino Alzheimer d’Italia, situato all’interno di un parco pubblico.

Argomenti più discussi: Nelle metropoli per sperimentare la complessità della cittadinanza; Cagliari, al Festival Premio Emilio Lussu Isabel Russinova ha animato la figura di Eva Mameli Calvino; Fate, burattini e celebrità al femminile approdano a Quartucciu col Festival Giardini Aperti firmato da Abaco Teatro.

Il conte rosso- (@ilconterosso1) / Posts / X x.com

Calvino ’civile’ e il romantico ColeridgeIl teatro civile ispirato Calvino e un reading intenso e potente, condotto sulle note di un violoncello, per riscoprire ... ilgiorno.it