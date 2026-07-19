Le fontane pubbliche di Roma, conosciute come nasoni, sono state il punto di riferimento per chi cerca acqua fresca in queste giornate di caldo estremo. L’app dell’azienda idrica permette di individuare anche le “Case dell’Acqua”, comprese quelle con acqua frizzante per riempire le borracce. Questi punti di approvvigionamento sono gratuiti e accessibili a tutti, offrendo una soluzione immediata per idratarsi durante le alte temperature.

Acqua a volontà per romani e turisti in queste giornate di caldo intenso e oltre qualsiasi previsione. Una difesa gratuita e a disposizione di tutti. E in uno scenario complicato come questo sono ancora una volta i tradizionali nasoni a salvare la situazione. Sono in tutto 2.500 quelli in attività in diversi quartieri della Capitale, 200 dei quali solo nel centro storico, disponibili per chiunque sia alla ricerca di una fonte d’acqua fresca. Gli impianti sono gestiti dall’Acea, così come le 70 «Case dell’Acqua», ovvero i chioschi che sono stati creati appositamente per distribuire acqua liscia - o anche frizzante - per ricaricare le... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Caldo torrido a Roma, l'app di Acea per trovare i nasoni e le «Case dell'Acqua»: c'è anche quella frizzante per riempire le borracce

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