A partire da maggio, il caldo torrido a Roma ha provocato numerosi problemi, tra cui roghi boschivi e difficoltà nei bacini idrici. Le alte temperature hanno contribuito all’emergenza siccità, con le aree verdi che si sono seccate e i rifiuti accumulati. La situazione riguarda anche la gestione dei rifiuti e le riserve d’acqua, che sono sotto pressione a causa delle condizioni climatiche estreme.

Dai rifiuti ai bacini idrici in difficoltà, dai roghi boschivi alle aree verdi secche ecco le emergenze del 2026 legate al caldo torrido iniziato a maggio scorso. L’unico modo per fuggire dalla morsa del caldo all’interno delle pareti domestiche è quello di tenere accesi ventilatori e condizionatori da mattina a notte. Già, perché oltre alle ore del picco (ovvero dalle 12 alle 16), anche quelle notturne sono caratterizzate da un’afa insopportabile che si manifesta con notti tropicali, in cui le temperature non scendono al di sotto dei 20 gradi, e rendono il sonno poco rigenerante. A consigliare l’utilizzo di apparecchi elettronici che migliorino il clima in casa sono anche i medici, specie per anziani e bambini. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Caldo torrido a Roma, dai roghi all'emergenza siccità: tutte le emergenze

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