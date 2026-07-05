Un nuovo studio del gruppo World Weather Attribution evidenzia che le probabilità di condizioni climatiche estreme durante il Mondiale sono quasi il doppio rispetto a quelle del 1994 negli Stati Uniti. Con temperature torride, un medico ha definito l’attuale situazione un’emergenza medica, segnalando rischi che vanno dalla nausea allo svenimento. La combinazione di caldo intenso e temporali rappresenta una minaccia concreta per i partecipanti e il pubblico.

In questo paradosso che mette sullo stesso piano il caldo torrido e il rischio fulmini, l’allarme è arrivato da uno studio del gruppo di ricerca World Weather Attribution (WWA), secondo il quale le probabilità di raggiungere condizioni climatiche estreme e pericolose in questo Mondiale è quasi il doppio rispetto a quelle di USA ’94. Secondo i ricercatori almeno 26 partite si disputeranno con un indice WBGT pari o superiore a 26°, quindi con una temperatura dell’aria che potrebbe superare i 35°. Il WBGT infatti è più basso “solo” perché combina diversi fattori ambientali (temperatura dell’aria, umidità, radiazioni solari e vento) ma si considera più pericoloso anche a cifre più basse, che sono appunto 26° o al massimo 28°. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mondiale e caldo torrido, il medico: "È un’emergenza medica, rischi dalla nausea allo svenimento"

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New York Heat Emergency Grows | EMS Warns of Rising Heat Stroke Risk | Lives Hanging in Balance

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