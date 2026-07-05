Mondiale e caldo torrido il medico | È un’emergenza medica rischi dalla nausea allo svenimento
Un nuovo studio del gruppo World Weather Attribution evidenzia che le probabilità di condizioni climatiche estreme durante il Mondiale sono quasi il doppio rispetto a quelle del 1994 negli Stati Uniti. Con temperature torride, un medico ha definito l’attuale situazione un’emergenza medica, segnalando rischi che vanno dalla nausea allo svenimento. La combinazione di caldo intenso e temporali rappresenta una minaccia concreta per i partecipanti e il pubblico.
In questo paradosso che mette sullo stesso piano il caldo torrido e il rischio fulmini, l’allarme è arrivato da uno studio del gruppo di ricerca World Weather Attribution (WWA), secondo il quale le probabilità di raggiungere condizioni climatiche estreme e pericolose in questo Mondiale è quasi il doppio rispetto a quelle di USA ’94. Secondo i ricercatori almeno 26 partite si disputeranno con un indice WBGT pari o superiore a 26°, quindi con una temperatura dell’aria che potrebbe superare i 35°. Il WBGT infatti è più basso “solo” perché combina diversi fattori ambientali (temperatura dell’aria, umidità, radiazioni solari e vento) ma si considera più pericoloso anche a cifre più basse, che sono appunto 26° o al massimo 28°. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
New York Heat Emergency Grows | EMS Warns of Rising Heat Stroke Risk | Lives Hanging in Balance
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