Caldo torrido a Roma dai roghi alla siccità al verde lasciato seccare | tutte le emergenze

A Roma si registra un’ondata di caldo intenso da maggio, con conseguenze come incendi boschivi, siccità e aree verdi secche. I roghi boschivi sono aumentati, mentre i bacini idrici mostrano segni di afflusso ridotto. La città affronta anche problemi legati ai rifiuti e alle aree pubbliche lasciate secche a causa delle alte temperature. Questi eventi sono collegati alle condizioni climatiche estreme che si sono manifestate negli ultimi mesi.

Dai rifiuti ai bacini idrici in difficoltà, dai roghi boschivi alle aree verdi secche ecco le emergenze del 2026 legate al caldo torrido iniziato a maggio scorso. L’unico modo per fuggire dalla morsa del caldo all’interno delle pareti domestiche è quello di tenere accesi ventilatori e condizionatori da mattina a notte. Già, perché oltre alle ore del picco (ovvero dalle 12 alle 16), anche quelle notturne sono caratterizzate da un’afa insopportabile che si manifesta con notti tropicali, in cui le temperature non scendono al di sotto dei 20 gradi, e rendono il sonno poco rigenerante. A consigliare l’utilizzo di apparecchi elettronici che migliorino il clima in casa sono anche i medici, specie per anziani e bambini. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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