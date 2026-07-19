Due anziani sono morti per malore nel Salento mentre facevano il bagno. Un uomo e una donna, entrambi over 70, sono deceduti in mare e in piscina, rispettivamente. Un terzo anziano, sempre coinvolto in attività acquatiche, si trova in condizioni critiche. Il caldo intenso ha causato le morti nel giro di poche ore. La procura ha aperto un’indagine per accertare eventuali responsabilità.

Il caldo continua a colpire duramente il Sud Italia. In provincia di Lecce tre persone hanno perso la vita nel giro di poche ore dopo essere state colte da un malore mentre si trovavano in mare o in piscina. Secondo i primi riscontri dei soccorritori, i decessi sarebbero riconducibili alle elevate temperature che da settimane interessano il territorio. Tre tragedie in diverse località del litorale. Il primo episodio si è verificato sulla spiaggia libera di località Li Sorci, nella marina di Mancaversa. La vittima è Daniele Danieli, 73 anni, residente a Cutrofiano. L’uomo, affetto da patologie cardiache secondo quanto emerso, si è sentito male poco dopo essere entrato in acqua insieme alla moglie. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Caldo estremo nel Salento, due anziani muoiono per un malore durante il bagno a mare

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