Dopo settimane di caldo intenso con temperature sopra i 40 gradi e notti tropicali, l'Italia si avvicina a un cambiamento climatico. Una saccatura scandinava porterà aria fresca e attenuerà l'ondata di caldo. La tregua è prevista a partire da oggi, ma potrebbe durare pochi giorni. Le regioni più interessate saranno quelle settentrionali e centrali, dove si registreranno un calo delle temperature e una maggiore ventilazione.

Dopo settimane di caldo eccezionale, con temperature oltre i 40 gradi e notti tropicali soffocanti, l'Italia si prepara finalmente a cambiare scenario. La potente alta pressione africana che ha dominato il Mediterraneo nelle ultime settimane sta infatti iniziando a perdere forza sotto la spinta di una saccatura di origine scandinava, destinata a riportare aria più fresca e instabile su gran parte della Penisola. La svolta, in realtà, è già cominciata. Al Nord gli effetti del cambio di circolazione si sono fatti sentire con temporali anche violenti, grandinate e forti raffiche di vento. Il Centro-Sud, invece, continua ancora a fare i conti con l'anticiclone africano, che mantiene condizioni di caldo intenso e umidità elevata. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Caldo, arriva la tregua con aria fresca (ma potrebbe durare poco): dove e quando, così la saccatura scandinava rompe l'estate rovente

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha PRIMERA PARTE, Capítulos 1-22 | Miguel de Cervantes

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Fine caldo africano, le date della svolta meteo secondo gli esperti: quando arriva l’aria più fresca in Emilia-Romagna

Meteo, la svolta di Giuliacci: "Aria fresca e temporali". Dove e quandoLe previsioni indicano un cambiamento nelle condizioni meteorologiche in Italia con l’arrivo di aria più fresca proveniente dalla Scandinavia.

Temi più discussi: Caldo record, arriva il picco. Quando ci sarà una tregua e perché l’Europa si scalda più di tutti; Italia nella morsa del caldo. Oms Europa: In arrivo nuova ondata fino a 43 gradi; MeteoGiuliacci, nuova ondata di caldo sull'Italia: Quando arriva la tregua; Terza ondata di caldo torrido, possibile tregua dal 18 luglio.

Arriva una tregua al gran caldo in questa torrida estate x.com

Lombardia, il caldo dà tregua: ecco quando arriverà l’atteso calo termico19 luglio 2026 – La maxi grandinata che ha colpito la Brianza all’alba di venerdì, e il fenomeno simile, anche se di portata molto meno forte, che ha costretto ad annullare il concerto di Bad Bunny a ... ilgiorno.it

Caldo, arriva la tregua con aria fresca (ma potrebbe durare poco): dove e quando, così la saccatura scandinava rompe l'estate roventeDopo settimane di caldo eccezionale, con temperature oltre i 40 gradi e notti tropicali soffocanti, l'Italia si prepara finalmente a cambiare ... msn.com