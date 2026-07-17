Meteo la svolta di Giuliacci | Aria fresca e temporali Dove e quando

Le previsioni indicano un cambiamento nelle condizioni meteorologiche in Italia con l’arrivo di aria più fresca proveniente dalla Scandinavia. Le correnti raggiungeranno i Balcani e si sposteranno verso il nostro paese, portando temporali. Giuliacci, sul suo sito Meteo Giuliacci, segnala che questa fase interesserà diverse regioni, introducendo un sensibile calo delle temperature e precipitazioni temporalesche. La situazione dovrebbe svilupparsi nei prossimi giorni, con variazioni più evidenti nelle aree settentrionali e centrali.

Le condizioni meteorologiche sull'Italia si apprestano a vivere un primo e atteso cambiamento. Come avverte il meteorologo Giuliacci sul suo sito Meteo Giuliacci, correnti più fresche in arrivo dalla Scandinavia raggiungeranno i Balcani e si riverseranno successivamente anche sulla nostra penisola. Questo flusso instabile inizierà un progressivo lavoro di rimozione dell'anticiclone africano, portando un'ottima notizia sul fronte delle temperature e spezzando la morsa del caldo intenso in diverse regioni. La giornata di sabato 18 luglio sarà dunque caratterizzata da una marcata instabilità su parte del Nord e del Centro-Nord. Sono previsti rovesci e temporali che colpiranno in modo particolare le Alpi Centro-Orientali, l'Emilia-Romagna e il Levante Ligure. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Meteo Didattica: Giuliacci ci racconta il Libeccio

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